ВС России ударили «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с Mirage 2000

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» добили авиаремонтный завод во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000, сообщил военкор Евгений Поддубный.

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили Львовский авиаремонтный завод, сообщается в Telegram-канале Поддубного.

По словам военкора Евгения Поддубного, предприятие выполняло ключевую роль в обслуживании боевых самолетов F-16 и Mirage 2000.

На момент удара на территории завода, по предварительной информации, находились французские истребители Mirage 2000. Это стало третьим случаем поражения объекта за время спецоперации на Украине и вторым за последние пять недель.

Одновременно ракетный удар был нанесен по подстанции мощностью 750 кВ, обеспечивающей электроснабжение западных регионов Украины.

Ранее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома.

Вооруженные Силы России в январе с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.