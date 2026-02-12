Дрон ВСУ заснял сбившую его ракету

Украинский разведывательный беспилотник заснял зенитную управляемую ракету (ЗУР) российского комплекса «Тор-М1», который сбил его. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На стоп-кадре, сделанном разведывательным аппаратом Shark ВСУ, видна ЗУР 9М330. Судя по ее близкому расположению, «Тор» Вооруженных сил России успешно поразил дрон противника.

ЗУР 9М330 несет боевую часть весом 14,8 килограмма. Ракета летит к цели на скорости более 2500 километров в час. Боевая машина «Тор-М1» несет восемь зенитных ракет.

Ранее в феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что в боевые машины ЗРК семейства «Тор» внесли десятки изменений с учетом опыта применения комплекса в зоне СВО.

В январе источники «Известий» рассказали, что Вооруженные силы России начали использовать дроны-перехватчики для прикрытия позиций ЗРК «Тор-М2».