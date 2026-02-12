Сырский сообщил о создании в ВСУ нового рода войск для помощи ПВО
Украинская армия планирует создать новое военное подразделение для усиления защиты важных объектов на фоне снижения эффективности существующей ПВО, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о намерении создать новый род войск для поддержки системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».
Сырский отметил, что эффективность ПВО за последние два года составила около 74%, однако сейчас система работает в чрезвычайно сложных условиях. Он подчеркнул, что в планах повысить эффективность беспилотной составляющей и перераспределить функции между зенитными ракетными войсками и новым подразделением, которое будет отвечать за защиту ключевых объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в вооруженных силах Украины появилась отдельная структура для управления беспилотными системами противовоздушной обороны.
В прифронтовых районах Украины планируется увеличить число экипажей дронов-перехватчиков и подготовить новые экипажи самолетов для борьбы с беспилотниками.