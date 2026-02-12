Mash: дрон-камикадзе уничтожил авто питерского бизнесмена в Херсонской области

В Херсонской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины уничтожил автомобиль питерского бизнесмена.

Об этом пишет Telegram-канал «Mash на мойке».

«Глава ремонтной компании Денис Сорокин вез гуманитарку в прифронтовую зону для мирных жителей. Пока он ехал по трассе, машину атаковал дрон. Сам мужчина успел выскочить из авто за считаные секунды до взрыва», — говорится в посте.

В результате взрыва уничтожены машина и весь гуманитарный груз, заключил канал.