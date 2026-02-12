ВСУ атаковали Ухту модернизированными БПЛА "Лютый"

Город Ухта в Коми, предположительно, был атакован украинскими беспилотниками типа «Лютый», которые могли запускаться из Полтавской и Черниговской областей Украины, пишет Telegram-канал SHOT.

«Расстояние оттуда до города — около 2 тыс. км», — напоминает Telegram-канал.

Ранее Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Коми сообщила, что Ухта подверглась атаке беспилотников.

К месту происшествия направлены оперативные службы.

В результате атаки БПЛА произошёл пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте.