ВСУ атаковали Ухту модернизированными БПЛА "Лютый"

SHOT: ВСУ атаковали Ухту, предположительно, БПЛА типа «Лютый»
Город Ухта в Коми, предположительно, был атакован украинскими беспилотниками типа «Лютый», которые могли запускаться из Полтавской и Черниговской областей Украины, пишет Telegram-канал SHOT.
«Расстояние оттуда до города — около 2 тыс. км», — напоминает Telegram-канал.
Ранее Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Коми сообщила, что Ухта подверглась атаке беспилотников.
К месту происшествия направлены оперативные службы.
В результате атаки БПЛА произошёл пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте.