На Украине раскрыли новую тактику ночных ударов ВС России

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новую тактику ночных ударов по инфраструктуре Украины.

Об этом рассказал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в Telegram.

«Они тщательно изучают зоны действия и расположение сил и средств противовоздушной обороны, успешные и неуспешные маршруты пролета воздушных целей, считают наши зенитные ракеты», — написал он.

По словам Мирошникова, российские военнослужащие делают ставки на аналитику перед нанесением ударов. Он подчеркнул, что каждая атака наносится по новому маршруту.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг, 12 февраля, ВС России нанесли по украинским городам массированный удар. Атаки были нанесены по энергообъектам в Киеве, Одессе, Днепропетровске.