Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала новое сообщение. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

По информации канала, станция вышла в эфир в 11:04 мск, передав слово «травильный». Смысл сообщения остается неизвестным.

Напомним, что УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 70-х годов прошлого века. Большая часть ее эфира состоит из монотонного жужжания, за что радиолюбители прозвали ее «жужжалкой». Периодически станция передает сообщения, которые содержат загадочные слова.

В среду, 11 февраля, станция показала рекордную активность: за сутки она передала 24 сообщение, часть из которых была двойными. В них звучали такие слова как «акрокрен», «рыболовный», «хлевотюк», «вихлянье», «баранка», «росчерк», «СССР», «Кавказ», «ласка», «комориал» и другие.