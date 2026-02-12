Военкор рассказал о сорванном приказе Сырского
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не исполнили приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по Купянску в Харьковской области.
Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время российские военные в Купянске не дают добраться до позиций даже мелким группам украинских бойцов. Кулько добавил, что ВСУ несут на данном участке фронта гигантские потери.
Ранее военблогер Владислав Угольный раскрыл положение боев в Купянске. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России сковывают украинские резервы в городе.