Вооруженные силы Украины (ВСУ) не исполнили приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по Купянску в Харьковской области.

Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

«У Сырского был приказ: "Взять Купянск до Нового года". Но вместо этого противник угробил свежий корпус и получил позиционку. И вот уже наши войска, измотав врага, за последние дни продвинулись по обоим берегам Оскола», — написал военкор.

По его словам, в настоящее время российские военные в Купянске не дают добраться до позиций даже мелким группам украинских бойцов. Кулько добавил, что ВСУ несут на данном участке фронта гигантские потери.

Ранее военблогер Владислав Угольный раскрыл положение боев в Купянске. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России сковывают украинские резервы в городе.