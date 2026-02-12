«Спрятаться за спину Трампа»: генерал раскрыл план перевооружения ВСУ

Москва не намерена пересматривать свои подходы к урегулированию украинского кризиса, так как текущие предложения Киева и западных столиц являются лишь попыткой выиграть время для подготовки к новому витку эскалации. Об этом заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, за дипломатическими инициативами скрывается расчет на политическое давление со стороны Белого дома.

«Единственные стороны, которые действительно хотят закончить конфликт на Украине — это США и Россия. Владимир Зеленский намерен спрятаться за спину Трампа, чтобы тот надавил на РФ», — пояснил эксперт в интервью порталу News.ru.

Генерал-майор подчеркнул, что любые попытки навязать Москве условия Киева обречены на провал, так как российская сторона настаивает исключительно на долгосрочных гарантиях безопасности.

Главная подоплека западных предложений, по мнению Липового, заключается в желании организовать «тактическую паузу», которая позволит противнику восстановить боеспособность.