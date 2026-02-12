Что известно о массированной атаке украинских БПЛА на регионы России
Минувшей ночью ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками самолетного типа по различным регионам России. По информации Минобороны РФ, всего было сбито 106 украинских дронов. При этом, в ряде регионов до сих пор сохраняется беспилотная опасность.
13 дронов были уничтожены в небе над Тамбовской областью. По информации главы региона Евгения Первышова, в Мичуринске обломки дрона упали на магазин, пострадали два человека. Также загорелось здание Промышленно-технологического колледжа, сейчас возгорание удалось потушить.
Студенты, проживающие в общежитии, были эвакуированы. Кроме того, ударной волной были повреждены несколько жилых домов, в том числе многоквартирных. У зданий выбиты окна, есть повреждения крыши. Сейчас власти оценивают ущерб.
В Нижегородской области было сбито девять дронов. Атаку отражали силами ПВО и БАРС-НН. В Дзержинске при отражении атаки также был поврежден многоквартирный дом. У здания выбиты стекла. Предварительно, никто не пострадал.
В Коми утром была объявлена беспилотная опасность. Позже губернатор Ростислав Гольдштейн рассказал, что в результате атаки дронов вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Сейчас на месте работают экстренные службы, ведется тушение возгорания. Режим беспилотной опасности сохраняется, власти призывают жителей быть бдительными и просят не публиковать в Сети кадры атаки.
Ракетному обстрелу также подвергся Волгоград. При отражении атаки часть обломков упала на территории объекта Минобороны в поселке Котлубань. В результате вспыхнул пожар, возникла угроза детонации.
Жители поселка не пострадали, но из-за угрозы новых взрывов их эвакуировали в пункты временного размещения в поселке Городище под Волгоградом. Всего эвакуировано несколько сотен человек.
Кроме того, ночью были атакованы Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Курская, Тульская, Смоленска и Ростовская области. Также дроны сбивали в небе над Крымом, Краснодарским краем и акваторией Азовского и Черного морей.