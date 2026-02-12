Президент Украины Владимир Зеленский стремится не завершить конфликт с Россией, а продлить его.

Об этом News.ru заявил Герой России и генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя идею о возможности прекращения боевых действий к июню.

«Конфликт начался не на Украине и закончится не там. Он зародился за океаном, там же и подойдет к концу. Зеленский каждый день удивляет весь мир новыми заявлениями. И все они направлены на то, чтобы каждый раз выставить себя в роли основного миротворца. Но он борется не за мир, а за собственную шкуру и всячески продлевает агонию собственного режима», — сказал Липовой.

Он отметил, что украинский лидер говорит одно, но делает совсем другие вещи. Приказы Зеленского направлены на эскалацию конфликта, подчеркнул военный. Речь идет в том числе о «бесконечных террористических атаках» на Россию, сказал Липовой. Такое развитие событий подчеркивает стремление Зеленского продлить боевые действия, констатировал генерал-майор.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение конфликта к июню, если Соединенные Штаты будут «давить» на Россию.