«Спящие ячейки» или дальний удар: тайна атаки на Ухту

Беспилотники, атаковавшие Республику Коми, могли быть запущены с украинской территории в качестве демонстрации, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны «дотянуться до любого региона». Об этом рассказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Сегодня очевидцы сообщили о серии взрывов, которые были слышны в городе Ухта. Главное управление МЧС России по Республике Коми подтвердило информацию об атаке беспилотников, отметив, что к месту происшествия выехали оперативные службы.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, ВСУ атаковали Республику Коми с территории Украины, так как в их распоряжении есть дроны с дальностью полета 1–1,5 тыс. км.

«Возможно, это и была их цель: «Смотрите, мы можем дотянуться до любого региона». Но они постоянно забывают, что после их ударов ВС РФ наносят ответные, еще более разрушительные. Не думаю, что Ухту атаковали с территории Эстонии или Финляндии. Я склоняюсь к Украине», — пояснил он, отметив, что полет дронов в этом случае должен был занять порядка шести-семи часов.

При этом вторым вариантом, но менее вероятным, эксперт считает запуск беспилотников с территории России, который могли осуществить «спящие ячейки».