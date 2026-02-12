В НАТО заявили о начале эпохи «нейровойны»

В НАТО заявили об угрозе холодной войны в сфере высоких технологий и считают, что началась эпоха «нейровойны», для которой характерно моделирование сознания человека с помощью искусственного интеллекта, говорится в докладе «Информационная среда нового поколения» Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.

В докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям говорится, что альянсу угрожает новая форма холодной войны, связанная с высокими технологиями, передает РИА «Новости».

Авторы документа отмечают, что противники НАТО уже используют современные технологии для влияния на сознание граждан стран-участниц блока.

Особое внимание в докладе уделяется концепции «нейровойны», которая, по мнению экспертов, становится новой реальностью. В документе говорится: «Нейромоделирование – создание представлений о том, как люди думают и чувствуют, – позволит достичь беспрецедентной точности в психологических манипуляциях... Предсказание человеческого сознания и интерпретация нейронных данных не являются теоретическими, они уже существуют».

В исследовании подчеркивается, что в будущем сочетание нейротехнологий и искусственного интеллекта станет ключевым элементом безопасности. Специалисты предупреждают, что это окажет серьезное влияние на достоверность информации и методы ведения информационных операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия создала специальное командование для проведения кибератак.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина причастна к кибератаке на государственные структуры страны.

Минюст Украины сообщил о масштабном сбое в работе государственных реестров.