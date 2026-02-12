Затягивание мирного процесса и нежелание идти на переговоры обернется для руководства Украины внутренней катастрофой и окончательной потерей доверия граждан. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, пока официальный Киев медлит с выработкой соглашения, ситуация на линии боевого соприкосновения стремительно меняется, а российская армия лишь наращивает темпы продвижения.

«Нашу военную машину не остановить. Она хорошо разогрета и заведена. Чем больше Зеленский и его компашка затягивают выработку приемлемого соглашения, тем больше глубинно русской земли мы берем под свой контроль», — подчеркнул эксперт в беседе с порталом News.ru.

Аналитик уверен, что бюрократическая неопределенность в Киеве сейчас играет на руку Москве.

«Пока президент Украины тянет резину, мы в неделю берем по восемь-девять населенных пунктов под контроль. Зеленский вредит сам себе, и украинский народ этого не простит», — констатировал обозреватель.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в очередной раз исключил возможность проведения выборов до прекращения огня. Эту позицию жестко раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.