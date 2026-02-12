«Народ не простит»: Зеленского предупредили о фатальной цене промедления
Затягивание мирного процесса и нежелание идти на переговоры обернется для руководства Украины внутренней катастрофой и окончательной потерей доверия граждан. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, пока официальный Киев медлит с выработкой соглашения, ситуация на линии боевого соприкосновения стремительно меняется, а российская армия лишь наращивает темпы продвижения.
Аналитик уверен, что бюрократическая неопределенность в Киеве сейчас играет на руку Москве.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в очередной раз исключил возможность проведения выборов до прекращения огня. Эту позицию жестко раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Глумление над громадянами продолжается», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.