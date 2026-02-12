На Красноармейском (Покровском) направлении бойцы группировки «Центр» во время зачистки взяли в плен двух украинских солдат. По словам наших военных, ежедневно они оттесняют противника с позиций, продвигаются вперед и освобождают территорию ДНР. Немало вэсэушников при подходе российских войск понимают, на чьей стороне преимущество. Вместо того, чтобы погибнуть за Зеленского, они предпочитают сложить оружие.

Эту группу боевиков, по словам мотострелка Сергея Гудорева, удалось пленить после штурма одного из опорных пунктов. Когда его подразделение заняло укрепление, несколько вэсэушников вышли к ним сами, выкинув белый флаг.

- Рано утром увидели двоих парней. Идут с белым флагом по лесополосе. Дошли до нас, и говорят: «сдаемся!» Забрали их, допросили, передали начальству, - рассказывает военный. – Сдаются часто, особенно в последнее время. У них обеспечение становится все хуже и хуже. И отношение командиров только ухудшается. Бросают солдат на произвол судьбы.

Это уже далеко не первый случай добровольной сдачи. Часто солдаты ВСУ либо уже ждут прихода наших войск, сложив оружие, либо сами выходят к нашим позициям. Неоднократно с этой целью даже связывались по рации или через соцсети.

У многих из них выбора нет: едва подготовленных солдат отправляют к черту на кулички, чтобы залатать дыры в живой силе – и не более. Для большинства это дорога в один конец. Один из пленных Артур Малиновский рассказывает свою историю. Она - еще один пример, как относится украинское командование к новобранцам.

- Вечером мы приехали с полигона, внезапно отправили, как нам сказали, менять пацанов. Шесть дней до позиции шли пешком. Говорили, что там поблизости нет никого, более-менее безопасно. Так мы дошли до здания – этой вот позиции. Но там ничего не было, ни еды, ни воды. Холодно, сырость. Долго бы мы там не протянули, - вспоминает пленный. Сразу понял, здесь им суждена только гибель при первом же штурме.

Толки о том, как их забирают на улицах и отправляют на фронт, среди украинцев уже стали обыденностью – таких немало. Общий моральный дух, естественно, ниже некуда.

- Я сюда не по собственной воле пришел. Руководство Украины не хочет заканчивать эту войну, хотя давно уже могли подписать договор, – делится мыслями Малиновский.

В ходе допроса наши штурмовики спросили пленного, отчего тот пошел к нашим позициям, а не бежал назад. Оказывается, просто так отойти с позиции, даже если дело пахнет керосином, им не дают.

- А как бы мы убежали? Мы же по рации все делаем. Если бы мы начали обратно бежать, нас бы убили. Отступать не дают - расстреливают, - говорит пленный.

Теперь в плену, говорит мужчина, к нему относятся гораздо лучше, чем это заведено в ВСУ. Дали чаю попить, отогреться, перекусить. Словом, все по-человечески.