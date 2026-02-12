За несколько часов над регионами России уничтожили более 10 украинских беспилотников

За четыре часа над регионами России перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

© Газета.Ru

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 БПЛА — над территорией Республики Коми, 3 БПЛА — над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Астраханской области», — сказано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также уточнили, что все дроны ликвидировали в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени.

12 февраля в Ухте республики Коми произошли несколько взрывов. Как написал Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, на территории промышленной зоны начался пожар. По данным SHOT, в городе сработали сирены, в торговом центре «Ярмарка» объявили эвакуацию. Предположительно, украинские войска атаковали населенный пункт дронами типа «Лютый». Их могли запустить из Черниговской и Полтавской областей.

Комментируя ситуацию, губернатор Коми Ростислав Гольдштейн заявил, что после атаки БПЛА на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. В результате ЧП никто не пострадал. По словам главы республики, службы экстренного реагирования были переведены на усиленный режим работы.