Украинского конфликта, начавшегося в 2022 году, можно было избежать, если бы западные лидеры проявили политическую волю и озвучили всего одно четкое условие. Такое заявление сделал бывший президент Венгрии (2012–2022) Янош Адер на презентации своей книги «Родина превыше всего. 10 лет на посту президента» в городе Секешфехервар.

© Московский Комсомолец

По его словам, ключ к миру лежал в четком разделении перспектив интеграции Киева.

«Войну между Россией и Украиной можно было не допустить с помощью единственного предложения: "Украина может быть членом Европейского союза, но она не может быть членом НАТО"», — цитирует Адера информационное агентство MTI.

Политик уверен, что именно настойчивое стремление украинского руководства в Североатлантический альянс стало катализатором кризиса, так как Москва восприняла это как прямую угрозу национальной безопасности.

При этом экс-президент подчеркнул, что российская сторона не раз называла вступление Украины в ЕС «суверенным правом» страны, хотя и призывала учитывать экономические риски. Однако на Западе предпочли игнорировать этот компромиссный путь.

Адер видит в нынешней ситуации опасные исторические параллели: «Сходство между заявлениями европейских политиков перед началом Первой мировой войны и нынешними заявлениями просто пугает», — добавил политик.