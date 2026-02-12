Милитаризация в Европе направлена против Российской Федерации, заявил на брифинге глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, пишет ТАСС.

По его информации, наиболее сложная обстановка складывается в Восточно-Европейском регионе.

Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Российской Федерацией, поделился своей точкой зрения генерал.

Для этих целей, по словам Сердюкова, активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от государств-членов ОДКБ, а также идет оперативное оборудование территорий и совершенствование инфраструктуры.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения стран европейского объединения к возможному вооруженному конфликту с Москвой. Дипломат назвал соответствующую линию авантюрной и чреватой непредсказуемыми последствиями.

До этого Foreign Affairs написало, что ФРГ, стремительно наращивая военные расходы, может стать следующим военным гегемоном Европы. В 2025 году Германия потратила на оборону больше всех в Европе, а к 2029 году ее военный бюджет может превысить 189 млрд долларов.