Тяжелая ситуация на фронте: ВСУ «помножены на ноль» и обращение бойцов РФ к РКН

Замедление мессенджера Telegram, который являлся одним из ключевых средств оперативной связи, привело к волне обращений российских бойцов к Роскомнадзору. Как сообщает «Царьград», это осложнило ситуацию на фронте, где российские военные отражают контратаку ВСУ. Впрочем, украинские войска оказались «помножены на ноль».

Замедление Telegram и его риски

На фоне заявления Роскомнадзора о замедлении работы мессенджера стала возникать тревога о том, как это скажется на связи на фронте — Telegram используется российскими военными как вынужденная мера. Это совпало с отключением «серых» терминалов связи Starlink для российских пользователей.

Кроме того, боевики ВСУ начали контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Военный обозреватель Михаил Дегтярев назвал это крупнейшим наступлением ВСУ за полтора года, а блогер Юрий Подоляка оценил ситуацию как чрезвычайно серьезную.

Опасения скоро подтвердились. Российские бойцы начали просить Роскомнадзор не замедлять мессенджер.

«На данный момент нам такой инструмент, как Telegram, — нужен. Не замедляйте, не блокируйте его. Он позволяет нам довольно-таки быстро обмениваться информацией для того, чтобы перехватывать беспилотники. На этом все», — заявил один из военнослужащихз видеообращении.

Появились и другие аналогичные заявления от военных — они также говорили, что Telegram позволяет эффективнее обмениваться информацией и бороться с украинскими БПЛА.

Высказались против меры и публичные лица. Например, певица Виктория Цыганова, обратив внимание на заявления мониторинга о том, что «замедление привело к гибели бойцов на фронте». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что его канал был главным источником доведения информации для жителей региона.

«Я переживаю, что замедление Telegram-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами – прифронтовой регион», — сказал Гладков.

Канал «Выпускайте Кракена» отметил, что дело не только в Гладкове — в Белгороде работают десятки пабликов и чатов, где люди в реальном времени предупреждают друг друга об обстрелах и координируют помощь. Канал «Два Майора» также заявил о том, что негативные последствия полной блокировки несут в себе больше угроз безопасности, чем продолжение работы мессенджера.

Огромные потери ВСУ и «антикриз»

Как было отмечено ранее, все это происходит на фоне попыток противника сломить оборону на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. 10 февраля стало известно об освобождении села Железнодорожное, а также о продвижении ВС РФ на ряде соседних участков. Кроме того, появились сообщения о том, что главком ВСУ Александр Сырский остановил наступление.

«Кто-то "очень умный" рассказал Сырскому про "обвал обороны ВС РФ" после отключения Starlink. Сырский долго не думал, но спустя трое суток (потерпел неудачу — прим. ред.) и начал откат резерва», — заявлял Condottiero.

В результате 11 февраля украинские источники стали публиковать официальную информацию о том, что наступления нет. Такой «антикриз» выглядит странным на фоне того, что за несколько дней ВСУ потеряли до 2 тысяч солдат и сотни машин в бессмысленных мясорубках.

«День у ребят прошел куда легче и спокойней, чем прошлые два дня. Так как если позавчера ВСУ доезжали аж до Успеновки, где их помножили на ноль, то сегодня весь их максимум — накат на Березовое, до которого они доехать не смогли и были снова помножены на ноль», — заявил Дегтярев.

По его оценкам, суточное продвижение ВС РФ в районе Железнодорожного составило 6,2 квадратных километра. На ореховском направлении взята промышленная зона в Новоандреевке.