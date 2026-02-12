Российские военнослужащие ликвидировали троих наемников из Китая и Чехии, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на данные проекта TrackANaziMerc сообщают «Аргументы и факты».

По информации источников, один из убитых – Джонатан Гиртли – изначально собирался завербоваться в армию Чехии, но затем передумал и уехал на Украину. Там он прошел подготовку в нацбатальоне «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) и начал службу в 141-й мехбригаде ВСУ. Позже к нему присоединились китайцы Ван Тингкай и Чун Хо Пун, познакомившиеся во французском Иностранном легионе.

Наемники были ликвидированы у села Алексеевка при попытке эвакуировать тела сослуживцев из Колумбии, это «было их первое боевое задание». При этом менее чем за два месяца 141-я бригада ВСУ потеряла под Алексеевкой около двух десятков иностранцев, отмечает TrackANaziMerc.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил о том, что Харьков стал местом сбора и подготовки колумбийских наемников. По информации СМИ, в Вооруженных силах Украины воюет большое количество членов латиноамериканских наркокартелей. И полученный опыт они применяют в борьбе с силами правопорядка в своих странах.

