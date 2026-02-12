Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, в частности Колумбии, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, наибольшее число наемников, поддерживающих ВСУ, прибыли из стран Латинской Америки, в частности из Колумбии, передает РИА «Новости».

Мирошник подчеркнул, что эти люди часто являются бывшими наркокарателями, потерявшими прежние контракты и решившими заработать на войне. Мирошник отметил, что после латиноамериканцев по численности следуют наемники из Польши и стран Прибалтики.

По данным Минобороны России, киевские власти активно используют иностранных наемников в боевых действиях, рассматривая их как «пушечное мясо». Российские военные продолжают уничтожать такие подразделения по всей территории Украины. Ранее иностранные наемники в интервью признавали, что украинское командование недостаточно координирует их действия, а шансы выжить в боях крайне низки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мексиканский наемник покинул своих украинских союзников в Красногоровке.