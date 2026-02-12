В НАТО сочли размещение войск США в Гренландии лишним и дорогим

Постоянное размещение дополнительных американских войск в Гренландии не оправдано и требует значительных затрат. Такое мнение в комментарии изданию Politico высказала бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, занимавшая этот пост в 2016–2019 годах.

По ее словам, содержание военного контингента на острове обходится дорого и не соответствует текущей обстановке.

В то же время часть представителей альянса придерживается иной позиции. По данным Politico, некоторые чиновники считают, что дополнительное финансирование и переброска техники в Гренландию могли бы стать компромиссным шагом для укрепления единства НАТО. В числе возможных мер называется расширение миссии «Арктический часовой», включая отправку авиации и морских патрулей, а также создание постоянного командного центра.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали соглашение о защите острова. В соответствии с ним Вашингтон обязался обеспечивать его оборону. На территории Гренландии действует американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктического региона. На объекте размещены около 150 военнослужащих США.

31 января американская администрация сообщила о начале переговоров по вопросу дальнейшей принадлежности острова. В Вашингтоне заявили, что рассчитывают на соглашение, выгодное как для США, так и для Европы. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о целесообразности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. В свой первый срок он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года допустил возможность его аннексии.