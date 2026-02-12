$77.4692.47

ВСУ разнесли здание почты в Запорожской области

Деловая газета "Взгляд"

Украинские военные атаковали город Приморск в Запорожской области, пострадало отделение связи и начался сильный пожар, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

ВСУ разнесли здание почты в Запорожской области
© РИА Новости

Атака противника пришлась на гражданский объект на улице Соборной, указал губернатор, передает РИА «Новости».

Также разрушены помещения городского почтового отделения, начался сильный пожар.

Устанавливается информация о возможных пострадавших среди мирного населения.

Ранее Балицкий сообщал, что дрон ВСУ атаковал дом в Васильевке.

До этого при ударах украинской армии по Васильевке погибли пять человек.