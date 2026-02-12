ВСУ разнесли здание почты в Запорожской области

Украинские военные атаковали город Приморск в Запорожской области, пострадало отделение связи и начался сильный пожар, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Атака противника пришлась на гражданский объект на улице Соборной, указал губернатор, передает РИА «Новости».

Также разрушены помещения городского почтового отделения, начался сильный пожар.

Устанавливается информация о возможных пострадавших среди мирного населения.

Ранее Балицкий сообщал, что дрон ВСУ атаковал дом в Васильевке.

До этого при ударах украинской армии по Васильевке погибли пять человек.