Французский политик Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в социальной сети X (бывшая Twitter) одобрение кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

В то время как Франция разваливается, а Европа погрязает в кризисе, Европейский союз предпочитает поддерживать трагический военный конфликт, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению политика, тот новый кредит, который Украина никогда не вернет, обременяет французов дополнительным долгом в размере 17 млрд евро.

Ранее Европейский парламент (ЕП) одобрил кредит Украине на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе приняли на саммите европейского объединения в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для соответствующих нужд замороженных активов Российской Федерации. Из этой суммы 60 млрд евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для продукции военного назначения из европейских стран.

Российская Федерация неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.