Командир украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов заявил о серьезном давлении со стороны российских войск и отсутствии ослабления их позиций.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я не вижу никакого ослабления их [Вооруженных сил России] позиций на фронте. Они нам дают хорошо покурить, аж кожа начинает гореть», — написал он.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал о больших потерях ВСУ при попытке контрнаступления. Он также отметил отсутствие необходимого медийного эффекта.

9 февраля появились кадры уничтожения танка Abrams на гуляйпольском направлении в Запорожской области.

* признан террористической организацией, запрещен в России.