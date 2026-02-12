Штурмовики группировки «Центр» взяли в плен под Красноармейском двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые рассказали, что их просто бросили умирать. Их слова привел в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

По словам штурмовика Сергея Гудорева, украинцы пришли с белым флагом после того, как российские военные закрепились в опорном пункте.

«Пришли сами, говорят — сдаемся. Таких случаев сейчас все больше. У них там снабжения нет, командиры бросают, люди не хотят воевать», — рассказал он.

В свою очередь его сослуживец Денис Фокин заметил, что «два мужика просто решили не умирать».

Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Артур Малиновский рассказал, что его направили на передовую после всего шести дней обучения.

«Никакой еды, холод, сырость. Сдаться решил сразу, как только понял, что нас просто бросили. Сейчас хоть жив, кормят, тепло», — отметил он.

Ранее попавший в плен солдат ВСУ Иван Федино рассказал, что вместе с другими солдатами решил бежать с позиций ВСУ, поскольку командование бросило их на передовой. Федино заявил, что перед мобилизацией его задержала украинская полиция и сразу же передала сотрудникам ТЦК (украинский аналог военкомата). Оттуда украинца отправили на передовую, где FPV-дроны «не давали даже нос высунуть».