«Сложная обстановка»: в Европе продолжается милитаризация, направленная против России

Милитаризация в Европе направлена против России, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры», — сказал Сердюков на брифинге.

По его оценке, именно в Восточно-Европейском регионе «сегодня складывается наиболее сложная обстановка».

До этого стало известно, что НАТО направит десятки тысяч военных и десятки кораблей на учения в рамках миссии Arctic Sentry («Арктический часовой»). Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что миссия направлена на обеспечение присутствия альянса в полярных широтах. Отмечается, что учения будут похожи на датскую «Арктическую выносливость» в Гренландии.