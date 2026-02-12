Родственники участника СВО заявили о выехавших за ним «охотниках на дезертиров»

В Санкт-Петербурге раненого участника специальной военной операции (СВО) пыталась насильно вывезти группа «охотников на дезертиров». Об этом заявили родственники военнослужащего, их слова приводит «Фонтанка».

По информации издания, боец СВО, которого в материале называют Андреем, получил серьезное ранение на харьковском направлении во время обстрела Вооруженных сил Украины. Оказалось, что у военного в двух местах был сломан позвоночник, и к моменту обследования он уже неправильно сросся. Андрею потребовалась серьезная операция. Мужчина уведомил командиров и, как утверждается, отправил им письмом и в мессенджерах медицинские документы. Несмотря на это, Андрея начала искать военная полиция (ВП), которая в итоге пришла по месту прописки в другом регионе. Получив объяснение, сотрудники ВП объявили, что снимают Андрея с розыска, в котором, как оказалось, уже успел побывать военный.

Однако через несколько дней, когда боец вышел из дома после звонка соседей о некой проблеме с его авто, в которую якобы кто-то врезался, на Андрея набросились четверо неизвестных в штатском. Они избили мужчину и посадили в гражданский автомобиль, на котором доставили в отдел полиции, по дороге в который похитители угрожали подкинуть бойцу оружие и гранаты. Родственники утверждают, что выехавшие за военным неизвестные были именно «охотники за дезертирами».

В итоге, когда Андрея доставили в отделение, в которое приехали и сотрудники военной полиции, оказалось, что к тому нет никаких претензий, и в базах розыска он уже не числится. Родственники бойца намерены добиться разъяснения ситуации с действиями неизвестных из «группы захвата» в штатском, «Фонтанка» направила запрос в Министерство обороны России.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата Удмуртии могли передавать похоронщикам из «Иж Ритуала» данные о смерти бойцов специальной военной операции, а также о прибытии спецрейсов с цинковыми гробами.