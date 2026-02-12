Ростех: ЗРК "Панцирь" сбивает все, что летит

ГК Ростех представила на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии линейку зенитных комплексов "Панцирь" и систему контроля воздушного пространства (СКВП). Российский радар способен фиксировать даже самые сложные для радиолокации воздушные цели - низкоскоростные и движущиеся на предельно малых высотах, в том числе FPV-дроны.

Иностранным военным были продемонстрированы наземный комплекс "Панцирь-С1М", морской - "Панцирь-МЕ" и новейший "Панцирь-СМД-Е".

Эти комплексы закрывают зону от ближнего до среднего радиуса действия и могут одновременно применять ракеты трех типов, включая новейшие мини-ракеты. В боекомплект ЗРК входит 48 легких ракет меньшей дальности.

Благодаря увеличенному арсеналу, как ранее сообщало издание Military Watch Magazine, комплекс "Панцирь" решил проблему "перегрузки" при столкновении с большим количеством вражеских беспилотников. ЗРК может вести огонь длительное время без дополнительной перезарядки.

"Панцири" вместе с СКВП образуют единый информационно-огневой контур, уже показавший свою эффективность в зоне проведения спецоперации на Украине. СКВП засекает все, что летит, проводит селекцию целей и в режиме реального времени передает их координаты группе боевых машин комплекса "Панцирь". А те, в свою очередь, сбивают все, что летит", - сказали в Ростехе.

Как уже сообщалось, в реальной боевой обстановке "Панцири" массово уничтожают беспилотники, перехватывают снаряды американских РСЗО HIMARS, а также поражают такие сложные цели, как баллистические ракеты ATACMS и малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow.