Огненное кольцо и новые провокации: что происходит в Запорожье

Российские войска ведут наступление на Запорожье и системно бьют по ключевым энергетическим объектам города, нарушая военное производство на заводах. Как сжимается огненное кольцо, рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в Запорожье был нанесен удар по подстанции «Александровская» и левобережная часть города, где сосредоточены промышленные предприятия, в том числе и перепрофилированные под военные нужды «Запорожсталь», автомобильный завод и «Мотор Сич», осталась без электроэнергии.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, цель для удара была выбрана не случайно, так как поражение подстанции ограничивает работу заводов, на которых собирают беспилотники и многое другое.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в условиях дефицита электроэнергии, украинские власти в первую очередь запитывают заводы, «которые «строгают» военную продукцию», и им «абсолютно все равно, что мерзнут старики, дети». Однако даже такая тактика не спасает. Без стабильного энергоснабжения станки встают.

«Котел» у ворот

Российские военные продолжают продвижение на Запорожском направлении, группировка «Днепр» вплотную приблизилась к городу, и ситуация для Вооруженных сил Украины здесь складывается критичнее, чем под Красноармейском, отметил военный эксперт.

«Противник несет огромные потери каждый день, они превышают потери группировки, работающей на красноармейском направлении», — заявил Дандыкин.

По его данным, расстояние до административных границ Запорожья для российских военных сейчас составляет около 15 километров. И после освобождения Зализничного главным препятствием на пути остается Орехов — главный укрепрайон ВСУ. Падение его откроет прямую дорогу к городу.

Провокации на ЗАЭС

Василий Дандыкин не исключил, что в условиях сжимающегося вокруг Запорожья огненного кольца Киев может пойти на крайние меры.

«Враг будет пытаться устроить провокации в отношении Запорожской АЭС в Энергодаре, которую мы контролируем», — отметил он.

Эксперт считает, что для украинских властей это станет способом отвлечь внимание от катастрофической ситуации на фронте и попытаться обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

Напомним, что ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о согласии России и Украины на локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередачи к ЗАЭС. Отмечалось, что речь идет о ремонтных работах на линии 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате боевых действий 2 января.