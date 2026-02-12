Командование Вооруженных сил Украины приняло решение перебросить на Сумское направление военнослужащих, которые несут службу на границе со странами Евросоюза. Об этом 12 февраля сообщили источники в российских силовых структурах. По данным агентства РИА Новости, украинское командование запросило личный состав у погранслужбы из-за острейшего дефицита людей на передовой. Ожидается, что подразделения, ранее охранявшие западные рубежи, в ближайшее время отправятся в зону активных боевых действий.

Проблемы с комплектованием частей на сумском направлении фиксируются уже несколько недель. По информации бойцов группировки войск «Север», в этот район ранее уже был переброшен 11-й пограничный отряд Госпогранслужбы Украины.

Подразделение выдвинули в район Волчанских Хуторов, где оно понесло значительные потери в результате ударов российской авиации и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Эксперты отмечают, что привлечение пограничников, не имеющих достаточного опыта общевойскового боя, свидетельствует об истощении оперативных резервов ВСУ.

Ситуация на этом участке фронта для украинских формирований продолжает ухудшаться. Сводки Министерства обороны РФ фиксируют активное продвижение подразделений группировки «Север». 5 февраля российские войска установили полный контроль над населенным пунктом Поповка в Сумской области, что позволило развить наступление на данном направлении. За период с 31 января по 6 февраля противник потерял в зоне ответственности «Севера» более 1415 военнослужащих, танк, две бронемашины, девять орудий и четыре пусковые установки HIMARS.

Источники в силовых структурах описывают состояние украинской обороны на Сумщине как критическое. По данным ТАСС, при первом же контакте с российскими штурмовыми группами личный состав ВСУ нередко оставляет позиции и бежит, бросая вооружение. На брошенных рубежах находят пустые бутылки из-под спиртного и личные вещи, что подтверждает массовый характер отступления и глубокую дезорганизацию частей . Ранее в этот же регион уже перебрасывали 27-ю артиллерийскую бригаду, которая к моменту прибытия лишилась всех РСЗО HIMARS и пыталась восполнить потери за счет самоходных установок «Богдана» .