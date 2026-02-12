Массированная атака ВСУ 12 февраля: удар по колледжу и пожар на объекте Минобороны

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками российскую территорию, в результате чего есть погибший и раненные, повреждено здание колледжа, возник пожар на объекте Минобороны РФ. Что произошло сегодня ночью, в материале «Рамблера».

По данным российского военного ведомства, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 106 украинских дронов самолетного типа. Больше всего – 24 и 21 БПЛА соответственно – сбиты в небе над Белгородской и Брянской областями. 19 беспилотников перехвачены в Воронежской области, 13 – в Тамбовской. Девять сбиты над территорией Нижегородской области. Пять беспилотников атаковали Крым, четыре были обнаружены и сбиты над акваторией Азовского моря, три – над территорией Ростовской области и еще два – в Липецкой области.

По одному беспилотнику уничтожены в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, на Кубани и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Белгородская область

Мирный житель погиб в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в селе Волчья Александровка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений водитель скончался на месте. Транспортное средство повреждено», — рассказал он, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Тамбовская область

Украинские БПЛА атаковали Тамбовскую область, в результате чего, по предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Первышов.

По его данным, в Мичуринске повреждены несколько зданий, загорелся магазин, двое пострадавших.

«В результате удара украинских БПЛА пострадал и учебный корпус Промышленно-технологического колледжа - произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — написал Евгений Первышов, отметив, что студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу.

Волгоградская область

Обломки сбитого в Волгоградской области беспилотника упали на территории объекта Минобороны недалеко от поселка Котлубань, начался пожар. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

«На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет», — заметил Бочаров.

Губернатор также подчеркнул, что в целях безопасности ведется эвакуация местных жителей, развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.

Ростовская область

Три района Ростовской области подверглись атаке ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — предупредил губернатор в 6:03 утра.

Ранее украинские военные ударили по Брянской и Белгородской областям системами реактивного залпового огня HIMARS и беспилотниками. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. При этом, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, объем повреждений был большим и не сразу удалось восстановить подачу электроэнергии в дома.