В Минобороны РФ рассказали об уничтожении орудий ВСУ и пунктов управления дронами в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 12 февраля.

Удар новейшей САУ «Гиацинт-К»

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гиацинт-К» уничтожила пункты управления и скопления живой силы ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Координаты целей были переданы артиллеристам операторами дронов-разведчиков.

В Минобороны рассказали, что артиллерийская часть «Гиацинта-К» основана на орудии «Гиацинта-Б» - 152-миллиметровом нарезном орудии. Пушка оснащена развитым дульным тормозом щелевого типа и полуавтоматическим затвором. Главным отличием «Гиацинта-К» военные назвали мобильность: основа новейшей САУ - шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» с колесной формулой 8х8 и крупной площадкой для размещения надстроек или полезной нагрузки.

Удар «Мсты-Б»

Российская 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» уничтожила пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Операция была проведена на Ореховском направлении в районе села Приморское. В результате были полностью уничтожены пункты подразделения ВСУ, укрывавшегося в заброшенном здании и в лесу.

Операция «Князя Вандала Новгородского»

Операторы дронов ВС РФ уничтожили орудие полевой артиллерии ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Во время ночной разведки оператор дрона ZALA выявил подвоз боеприпасов и продовольствия на огневую точку ВСУ, а также обнаружил тепловую сигнатуру генератора и блиндажа.

Российская воздушная разведка установила, что это орудие полевой артиллерии ВСУ, замаскированное в лесополосе. Командир российского подразделения решил нанести по цели удары с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» на оптоволокне. Цель была успешно поражена.

Удар М-46

Российские буксируемые гаубицы М-46 уничтожили огневые позиции минометов и скопления живой силы ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Военные подчеркнули, что акустическая разведка своевременно зафиксировала звуки выстрелов украинских минометов. Координаты орудий ВСУ были переданы артиллерийской батарее. Оперативные удары ВС РФ позволили нейтрализовать украинские огневые точки, мешавшие продвижению российских подразделений.

Солдаты ВСУ в плену

Солдаты ВСУ сдались в плен штурмовикам российской группировки войск «Центр» под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Военнослужащий мотострелкового соединения ВС РФ Сергей Гудорев рассказал, что после одного из штурмов российские силы заняли опорный пункт ВСУ и закреплялись там, а утром к ним вышли украинские солдаты с белым флагом.

«Сдается очень много, особенно в последнее время, так как у них обеспечение становится все хуже и хуже. И отношения командиров, как они говорили, тоже все хуже и хуже», - подчеркнул военный.

Операция Су-25

Российские штурмовики Су-25 ликвидировали живую силу и опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Су-25 выполнили пуски ракет по целям парами с малых высот.

Провал контратак ВСУ

ВСУ предприняли две безуспешные контратаки на сумском направлении в Краснопольском районе. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ задействовали подразделения 253-го отдельного штурмового полка «Арей». ВСУ ввели в бой четыре штурмовые группы, но российские военные своевременно выявили попытки контратак и пресекли их.