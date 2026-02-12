Выход армии России к Днепру откроет прямой путь на Одессу.

Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Когда они [ВС РФ] дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже», — порассуждал Доктороу.

Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупике, из-за чего делает противоречивые заявления и выдвигает все больше новых условий. Политолог предположил, что «финал» близок, и этим частично объясняется поведение украинского лидера.

До этого профессор профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что если ВСУ лишатся возможности удерживать фронт, то российские войска смогут занять Одессу и Харьков. А бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу и Киев, если не пойдет на сделку с Россией.