В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

В зоне специальной военной операции (СВО) отработали информационно-огневой контур противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Информационно-огневой контур сформирован зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь» и системой контроля воздушного пространства (СКВП).

«СКВП засекает все, что летит, проводит селекцию целей и в режиме реального времени передает их координаты группе боевых машин комплекса "Панцирь". А те в свою очередь сбивают все, что летит», — говорится в публикации.

Ранее госкорпорация сообщила, что морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» успешно применяют против безэкипажных катеров (БЭКов).

В сентябре «Ростех» рассказал, что «Панцирь-МЕ» не имеет «слепых зон».