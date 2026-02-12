ВСУ перебросило боевиков элитного подразделения "Шквал" в населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. Такой шаг предприняли, чтобы притормозить продвижение российских военнослужащих.

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. В составе этого подразделения - бывшие заключенные, писала "РГ". "Шквал" вывели из боев под Купянском, потому что многие бойцы получили обморожение, массово дезертировали и болели туберкулезом.

Среди погибших немало было как раз тех, кто переболел туберкулезом. Остальные - дезертиры, пытавшиеся сбежать с позиций. Рассказывали российские военнослужащие и о том, что общие потери только одного украинского подразделения из экс-заключенных превысили 60 человек.

В составе ВСУ подразделения "Шквал" появились в 2024 году. Их посылали на штурм, не надеясь на возвращение. В рядах подразделения замечали даже беременных осужденных женщин.