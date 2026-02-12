Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в трех районах РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники Вооружённых сил Украины в трёх районах Ростовской области.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что украинские дроны были уничтожены в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — добавил Слюсарь.

Ранее сообщалось о повреждении учебного корпуса колледжа в Тамбовской области в результате атаки дронов ВСУ.