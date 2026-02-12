Обломки дронов ВСУ привели к пожару на объекте Минобороны под Волгоградом

Минувшей ночью боевики ВСУ устроили новый налет на Волгоградскую область. Наши силы противовоздушной обороны отбили атаку, однако повреждения все же имеются.

«В результате падения обломков на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание, - рассказал в Сети глава региона Андрей Бочаров. - На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет».

Чтобы обезопасить население от возможной детонации приняло решение об эвакуации. «Подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В Городищенский район направлены руководители профильных органов власти», - добавил Бочаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область есть пострадавшие в городе Мичуринск.