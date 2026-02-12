Во Львове прогремели взрывы после пусков российских «Кинжалов»

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по цели во Львове гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщил телеграм-канал «Изнанка».

© Московский Комсомолец

В публикации со ссылкой на мониторинговые ресурсы говорится о применении ракет по объекту в городе. Официального подтверждения на момент распространения информации не поступало.

Телеграм-канал «Инсайдер.ua» сообщил о пуске трех ракет «Кинжал». Издание «Военное обозрение» утверждает, что удары могли быть нанесены в районе аэропорта Львова.

Согласно сообщениям, первый пуск был зафиксирован в 15:42. Спустя несколько минут появились сведения о повторных запусках и взрывах в городе.

Ряд военных пабликов указывает, что одной из возможных целей стал Львовский государственный авиаремонтный завод. Предприятие занимается обслуживанием и модернизацией военной авиации, включая истребители F-16 и МиГ-29. Также утверждается, что местный аэродром использовался для временного размещения авиации и производства ударных беспилотников.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что ситуация с электроснабжением в городе остается наиболее сложной за последние четыре года.