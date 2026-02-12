ВСУ ударили по российскому региону реактивными дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянской области с помощью реактивных беспилотников, в регионе произошли перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, около полуночи на окраине Брянска раздались мощные взрывы, а в небе появились яркие вспышки. Затем в домах «моргнул» свет, и некоторые улицы оказались обесточены.

Помимо этого, о звуках пролета беспилотников и хлопках сообщают жители городов Дятьково, Фокино и Сельцо. По данным Shot, сейчас в регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сбито несколько воздушных целей.

Официальная информация о последствиях и пострадавших пока не поступала.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Сватово Луганской народной республики (ЛНР). В момент удара в автомобиле находились врачи. В результате взрывом выбило стекла, осколки ранили двух фельдшеров и водителя.