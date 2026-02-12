Посол РФ рассказал о тревожном сигнале по НАТО в Арктике

Финалом кризиса, разворачивающегося вокруг Гренландии, может быть наращивание необоснованного военного присутствия НАТО в арктическом регионе. Оно, в свою очередь, уже будет направлено против России и Китая, заявил в беседе с РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

© EPA/ТАСС

По мнению дипломата, на текущий момент гренландский кризис в значительной мере стихает, однако уже сейчас можно подвести неутешительный итог о том, что Североатлантический альянс усилит свое военное присутствие в Арктике.

Развязка такого сценария рискует нести деструктивные последствия, которые скажутся на безопасности и стабильности в регионе. Между тем, совсем недавно этот регион был зоной низкой напряженности и международного сотрудничества.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что НАТО стало наращивать свое присутствие в Арктике не столько на сдерживание России, сколько на сдерживание американского лидера Дональда Трампа из-за его территориальных амбиций на Гренландию.