В США направят в район Ближнего Востока еще один авианосец

Согласно данным The Wall Street Journal, ссылающегося на осведомленные источники, Пентагон готовится к переброске в район Ближнего Востока еще одного авианосца. Ранее президент США Дональд Трамп уже упоминал о возможности направления этого судна к берегам Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут желаемого результата.

© Global look

В одном из своих интервью, американскому изданию Axios, Дональд Трамп отмечал, что не исключает отправки на Ближний Восток второй авианосной группы.

"В данный регион уже движется значительный военно-морской контингент, и вполне вероятно, что туда будет направлена еще одна эскадра", — подчеркнул он.

Глава администрации США также не исключил применения решительных мер в отношении Ирана, которые могли бы походить на те, которые были применены в отношении ядерных объектов летом 2025 года. В то же время, он выразил надежду, что следующая стадия диалога с Исламской Республикой начнется уже на будущей неделе.