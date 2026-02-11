Евросоюз определил два учебных центра для подготовки бойцов ВСУ на территории Украины, рассказала глава евродипломатии Кая Каллас. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале DWS News.

Накануне в российских силовых структурах заявили, что значительная часть украинских военных, проходящих обучение в Британии, Польше и Франции, дезертирует перед отправкой обратно на Украину.

По словам источника, проблема связана с низким качеством боевого слаживания подразделений.

«Мы обсуждаем подготовку военных на территории Украины», — отметила Каллас.

Чиновница уточнила, что для размещения учебных центров уже предварительно выбраны две площадки.

Ранее пленные украинские военнослужащие сообщили, что инструкторы НАТО при подготовке используют старые методы, не отвечающие условиям современных реалий.