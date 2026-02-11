Еврокомиссия предложила использовать антенны 5G в качестве детекторов БПЛА

Европейская комиссия рассматривает возможность использования антенн 5G в качестве детекторов беспилотных летательных аппаратов. Такие системы будут дополнять существующие военные сети воздушного наблюдения, сообщает портал euractiv.com.

Еврокомиссия предложила общеевропейскую инициативу по разработке системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов на базе искусственного интеллекта с использованием передовых радиоантенн 5G для защиты аэропортов, военных объектов и другой критически важной инфраструктуры.

Радиоантенны 5G следующего поколения, которые еще предстоит широко развернуть в Европе, могут быть сконфигурированы как своего рода радары, способные определять пространственное местоположение неопознанных летающих объектов, включая БПЛА и воздушные шары.

По словам комиссара по техническому суверенитету Хенны Вирккунен, план предусматривает государственно-частное партнерство для разработки суверенных европейских технологий, способных обнаруживать воздушные угрозы и реагировать на них. Инициатива представляет собой гражданское дополнение к усилиям, ориентированным на оборону.

Еще в сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах строительства так называемой стены для беспилотников вдоль восточной границы ЕС с Россией.