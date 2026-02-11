Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем

В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, сбиты две воздушные цели. Глава региона уточнил, что военные продолжают работу. Как сообщили в Спасательной службе Севастополя, гражданская инфраструктура в результате атаки не пострадала.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».