Рютте отказался раскрыть подробности учений «Арктический часовой»

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте признал, что в силу ряда обстоятельств не может раскрыть подробности учений НАТО «Арктический часовой». Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главу блока рассказать, где конкретно будут проходить учения, какие страны направят контингенты, на что будет сделан акцент при проведении маневров.

«Я тут не всем могу поделиться с вами, потому что, что бы я вам ни сказал дальше, это слишком бы информировало людей в Москве и Пекине», — уклончиво ответил Рютте.

Ранее сообщалось, что в среду, 11 февраля, началась операция «Арктический часовой», направленная на то, чтобы снизить разногласия между США и странами Европы по поводу будущего Гренландии.