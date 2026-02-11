Минобороны показало российский «Панцирь» с «Гвоздями»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», оснащенный новыми ракетами ближнего перехвата, показали в ролике Минобороны России. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На записи виден «Панцирь», который вооружили полноразмерными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) и изделиями ТКБ-1055 «Гвоздь». Пусковой блок с четырьмя малогабаритными ракетами устанавливают вместо одной полноразмерной ЗУР.

ТКБ-1055 разработали для борьбы с малоразмерными беспилотниками. Дальность поражения ракеты составляет семь километров.

В январе стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» в 2025 году в полном объеме поставил Минобороны России комплексы «Панцирь-С» и «Панцирь-СМД».

В сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что «Панцири» имеют одну из самых широких номенклатур целей, которые были успешно перехвачены в боевых условиях. Комплексы сбивали дроны, самолеты, вертолеты, различные ракеты и управляемые бомбы.