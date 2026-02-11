Боец ВСУ рассказал о побеге из учебного центра в Польше

Украинский военнослужащий Олег сбежал из учебного центра в Польше и рассказал РИА Новости, почему не вернулся на родину.

Ранее Олег работал на стройке в Кракове. Когда началась мобилизация, он вернулся на Украину, чтобы быть рядом с семьёй.

«Я думал, что должен быть рядом с семьёй и своей страной, даже если мне будет страшно», — рассказал собеседник агентства.

Его призвали и отправили на обучение в Польшу. По словам Олега, сначала всё казалось обычным, но с каждым днём становилось тяжелее: морально солдат ломали.

Олег утверждает, что от офицеров слышал неофициальные данные: до 10% солдат, прибывших на обучение, не возвращаются на Украину. Некоторые уходят тихо, ночью, кто-то оставляет записку. Дезертируют не только рядовые, но и офицеры — он видел, как командиры исчезали, а на их место приходили новые.

Свой побег он совершил, когда солдат оставили без присмотра. Вышел с территории, пересёк улицу и ушёл в город. Никто не остановил. Впервые за долгое время, признаётся он, почувствовал облегчение.

Сейчас Олег живёт в Польше, нашёл работу. Он испытывает чувство вины, но уверен, что на фронте его бы убили.

