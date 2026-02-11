ВСУ нанесли ракетный удар по центру российского региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по столице Белгородской области — Белгороду. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По Белгороду и Белгородскому округу нанесен очередной ракетный удар. (...) В результате серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах», — написал он.

По его словам, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий удара.