В Словакии прокомментировали заявления о непригодности переданных Киеву МиГ-29

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк прокомментировал слова о непригодности для полетов переданных Украине истребителей МиГ-29.

© Global look

Соответствующее заявление глава словацкого военного ведомства сделал на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.

Как заметил Калиняк, прокурор Растислав Ремета «врал в глаза», говоря о том, что летать могли от нуля до одного переданных Киеву самолета МиГ-29, хотя Братиславе было известно, что летали восемь истребителей.

«Это скандал…», — отметил министр.

Глава Минобороны Словакии добавил, что он верит, что прокурор займется соответствующим вопросом.