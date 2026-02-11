В Словакии прокомментировали заявления о непригодности переданных Киеву МиГ-29
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк прокомментировал слова о непригодности для полетов переданных Украине истребителей МиГ-29.
Соответствующее заявление глава словацкого военного ведомства сделал на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.
Как заметил Калиняк, прокурор Растислав Ремета «врал в глаза», говоря о том, что летать могли от нуля до одного переданных Киеву самолета МиГ-29, хотя Братиславе было известно, что летали восемь истребителей.
«Это скандал…», — отметил министр.
Глава Минобороны Словакии добавил, что он верит, что прокурор займется соответствующим вопросом.